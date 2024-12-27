Курс валют НБУ на 27 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 27 грудня 2024 року
Курс долара , порівняно з 26 грудня, знизився на 2 коп. до 41.8447 за 1 долар.
Євро подешевшав на 43.5122 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 2 коп. до 52.3896 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досягнув рівня 46.4760 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 10.2020 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.844 700
|EUR
|Євро
|43.512 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.389 600
|CHF
|Швейцарський франк
|46,476 000
|PLN
|Польський злотий
|10.202 000
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.