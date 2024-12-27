Курс валют НБУ на 27 грудня

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Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 27 грудня 2024 року

Курс долара , порівняно з 26 грудня, знизився на 2 коп. до 41.8447 за 1 долар.

Євро подешевшав на 43.5122 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 2 коп. до 52.3896 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досягнув рівня 46.4760 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.2020 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.844 700 EUR Євро 43.512 200 GBP Фунт стерлінгів 52.389 600 CHF Швейцарський франк 46,476 000 PLN Польський злотий 10.202 000

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.