В ISW проаналізували падіння азербайджанського літака в Казахстані

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За основною версією слідства, літак Embraer 190 авіакомпанії AZAL зазнав катастрофи біля міста Актау через удар ракетою з системи протиповітряної оборони. Крім того, у судна виникли перебої зі зв'язком через роботу РЕБ у Грозному.﻿ Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

В ISW зазначили, що казахські офіційні особи не підтвердили і не спростували попередні звіти розслідування, а речник Кремля Дмитро Пєсков також відмовився коментувати авіакатастрофу до появи результатів остаточного розслідування.

Версія РФ про зіткнення з птахами

Речник Федерального агентства повітряного транспорту ("Росавіації") Артем Кореняко заявив, що літак розбився о 09:30 за московським часом після того, як пілот вирішив приземлитися в аеропорту Актау. Причиною катастрофи він назвав "зіткнення з птахами".

Російські джерела також спочатку робили суперечливі заяви про те, що літак був перенаправлений в аеропорт Мінеральні Води, Ставропольський край (приблизно 270 кілометрів на північний захід від Грозного) і аеропорт Махачкали (приблизно 180 кілометрів на південний схід від Грозного) через ризик ударів безпілотників або туманну погоду в Грозному.

Пов'язане з російськими правоохоронними органами інсайдерське джерело стверджувало, що ракета ППО, ймовірно, вразила літак на висоті 2400 метрів приблизно за 18 кілометрів на північний захід від аеропорту Грозного над Наурським районом.

"Інсайдерське джерело зазначило, що в Наурському районі є кілька російських військових баз, у яких є на озброєнні системи протиповітряної оборони. За його словами, Міноборони Росії нещодавно розмістило кілька комплексів "Панцир" у Чечні після того, як українські безпілотники завдали ударів по цьому регіону" , - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Імовірні переговори пілота з диспетчером

Пізніше інсайдерське джерело опублікувало нібито повну розшифровку переговорів між екіпажем літака та диспетчером у Грозному. ISW не може підтвердити правдивість цього матеріалу.

В оприлюдненій начебто розшифровці зазначається, що пілот тричі намагався посадити літак у Грозному між 07:36 і 08:11 за московським часом. Екіпаж кілька разів повідомляв диспетчеру про повну відмову систем GPS та зв'язку, як тільки літак почав знижуватися.

З розшифровки також випливає, що диспетчер неодноразово втрачав радіолокаційний контакт з літаком. Пілот вирішив розвернути борт у напрямку Баку близько 08:11, перш ніж зв'язатися з диспетчером о 08:16 з тривожним повідомленням про відмову керування літаком через зіткнення зі зграєю птахів.

Інсайдерське джерело не виключає, що екіпаж міг прийняти вибух за зіткнення зі зграєю птахів. З імовірної стенограми випливає, що пілот повідомив диспетчеру про допомогу через втрату літаком керування та відмову гідравлічних систем.

З імовірної стенограми випливає, що пілот почав шукати альтернативний аеропорт в Росії для екстреної посадки. Зокрема, він запитав диспетчера про погоду в аеропорту Мінеральних Вод, а потім запросив інформацію про аеропорт Махачкали.

У передбачуваній розшифровці зазначено, що пілот також зв'язався з диспетчерами аеропорту Ростова-на-Дону (близько 744 км на північний захід від Грозного).

За даними видання Єврозона, джерела в уряді Азербайджану заявили, що російська влада не дозволила літаку приземлитися в жодному з російських аеропортів. Натомість лайнеру наказали летіти через Каспійське море в напрямку Актау, незважаючи на прохання пілота про екстрену посадку.

Катастрофа літака Embraer у Кахахстані

25 грудня біля казахського міста Актау розбився пасажирський літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії AZAL. На борту лайнера перебували 67 осіб, із них 38 людей загинули.

Спочатку основною версією інциденту було зіткнення лайнера з птахами. Однак згодом очевидці продемонстрували сліди шрапнелі від уламків зенітної ракети.