У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Українські захисники за добу ліквідували ще 1650 російських загарбників. Крім того, воїни ЗСУ знищили 14 танків, 18 ББМ, 22 артсистеми та 1 засіб ППО ворога, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Facebook-сторінка Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 782510 (+1650) осіб ліквідовано;
- танків - 9644 (+14) од.;
- бойових броньованих машин - 19951 (+18) од.;
- артилерійських систем - 21379 (+22) од.;
- РСЗВ - 1256 од.;
- засоби ППО - 1032 (+1) од.;
- літаків - 369 од.;
- вертольотів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20999 (+28) од.;
- крилаті ракети - 3003 од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 32262 (+82) од.;
- спеціальна техніка - 3668 (+1) од.