У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

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Українські захисники за добу ліквідували ще 1650 російських загарбників. Крім того, воїни ЗСУ знищили 14 танків, 18 ББМ, 22 артсистеми та 1 засіб ППО ворога, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.24 орієнтовно склали: