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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Facebook

Українські захисники за добу ліквідували ще 1650 російських загарбників. Крім того, воїни ЗСУ знищили 14 танків, 18 ББМ, 22 артсистеми та 1 засіб ППО ворога, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 782510 (+1650) осіб ліквідовано;
  • танків - 9644 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин - 19951 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 21379 (+22) од.;
  • РСЗВ - 1256 од.;
  • засоби ППО - 1032 (+1) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • вертольотів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20999 (+28) од.;
  • крилаті ракети - 3003 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 32262 (+82) од.;
  • спеціальна техніка - 3668 (+1) од.

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