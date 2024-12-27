Буданов прокоментував катастрофу літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

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Пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який розбився у Казахстані, був збитий системою ППО в Росії. Його збив комплекс "Панцир-С1", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в коментарі The War Zone.

"Наскільки нам відомо, літак був збитий російським ЗРК "Панцир С1" на території Росії" , - сказав Буданов.

Представник США також сказав виданню, що російська система протиповітряної оборони могла вразити літак.

Reuters з посиланням на чотири джерела, знайомих з розслідуванням, зазначив, що літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines потрапив під обстріл після того, як відхилився від зони, де Росія активно використовувала ППО проти українських дронів.

Авіакатастрофа у Казахстані

У Казахстані в районі місті Актау 25 грудня впав пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines. На борту перебували 67 осіб, літак здійснював рейс з Баку до Грозного.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 38 людей, інші пасажири отримали травми, серед них і діти.

Повідомляється, що у Грозному, де до цього збивали дрони, російська ППО підбила літак, тому він не зміг сісти. За даними ЗМІ та аналітиків, літак був збитий зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир". Як пише видання Euronews, ракета вибухнула поруч з бортом, а її осколки уразили пасажирів і членів екіпажу.

В Азербайджані підтвердили, що причиною падіння літака під Актау була російська ракета. Reuters зазначає, що Баку очікує від російської сторони зізнання у збитті азербайджанського літака.