Судді і поліцейські масово приватизують службове житло в елітних ЖК – розслідування

Ціла низка суддів та поліцейських протягом останніх років отримали і приватизували службові квартири в київських новобудовах, що були надані їм державою в користування. Частина з них перед цим "ховала" вже придбане раніше особисте житло, ймовірно щоб обґрунтувати потребу в службовому, повідомляє Бігус.інфо.

Отримання службового житла в Україні цілою низкою посадовців – давня практика. Кімнати і квартири, надаються, наприклад, працівникам судів, СБУ, ГУР, поліцейським, рятувальникам, комунальникам, які потребують житла. Не менш давньою є практика, за якою з часом ці службові квартири нові мешканці приватизують (бували й випадки, коли посадовець отримував службове житло, приватизував його, продавав і ставав в чергу за наступним службовим). І попри те, що сама по собі і роздача, і приватизація службового житла є законними, цією можливістю дуже часто чомусь користуються не ті службовці, що справді цього потребують.

Так, наприклад, колишня суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Людмила Губська у 2019 році отримала в користування трикімнатну службову квартиру в ЖК "Комфорт Таун". Вартість такої нині – щонайменше 115 тисяч доларів. Вже у 2023 році вона її приватизувала і через декілька місяців звільнилась.

При цьому родина судді явно не з тих, що потребує такої допомоги від держави. У 2022 Губська стала власницею двокімнатної квартири та паркомісця у новому житловому комплексі у Черкасах. Там також придбав ще одне двокімнатне помешкання її син Руслан Губський. Невістка ж тим часом купила ще дві однокімнатні квартири у тому ж ЖК “Комфорт Таун” у Києві. Загалом суддя з родиною за час користування службовим житлом скупилися нерухомістю і авто приблизно на чотириста тисяч доларів.

У коментарі журналістам суддя зазначила, що пішла у відставку і планує проживати у Черкасах. Тож, вочевидь, службова квартира після приватизації стала вже непотрібною.

Квартиру у "Комфорт Тауні" також приватизувала і Юлія Войтковська, колишня секретар судового засідання у Шостому апеляційному адміністративному суді. На момент отримання службового житла ні вона, ні її донька власного житла в Києві не мали. У 2022-му 18-річна донька Войтковської Анна Косенко придбала велику нову квартиру у ЖК “Русанівська Гавань”. Але ні Войтковська, ні Косенко у ній не проживали, бо нею відразу почав користуватися суддя Євген Мєзєнцев, помічницею якого і працювала Юлія Войтковська.

Суддя Господарського суду міста Києва Юрій Підченко отримав від держави і майже одразу приватизував трикімнатну квартиру в житловому комплексі "Моторний". Втім, ще до початку користування службовим житлом, його дружина Інна Підченко придбала власну квартиру у Києві, яка загадково зникла із декларацій судді саме перед отриманням службової. Журналісти встановили, що дружина судді просто переписала своє помешкання на матір. У неї ж, окрім цього "подарунку" від доньки, у 2021-му з’явилась ще одна квартира – в дорогому ЖК "Дельмар" на Печерську. Квартири такої ж площі, залежно від ремонту, нині коштують від 170 до 250 тисяч доларів.

Житло від держави отримують і правоохоронці. Так, наприклад, Сергій Бойчук, очільник департаменту забезпечення діяльності міністра внутрішніх справ, у 2023 році приватизував службову квартиру в ЖК "Кришталеві джерела". При цьому у своїх деклараціях за попередні роки він вказував, що ще із 2014 володів двокімнатною квартирою на Позняках. Перед тим, як поліцейський почав користуватися службовим житлом, власна квартира із його декларацій зникла. Як пояснив Бойчук, нині вона належить його матері:

"Справа в тому, що у нас під час повномасштабного вторгнення там, де батьки проживали, відбулось виселення, тому мені треба було десь батьків прилаштувати. Вони проживали в Миколаєві, Миколаївській області".

Щоправда, ця версія не витримує ніякої критики, адже повномасштабне вторгнення розпочалось у лютому 2022, а квартиру на матір Бойчук переписав ще у 2020 році. Зате у 2021-му, ймовірно ж через відсутність власного житла, Бойчук і отримав службову квартиру, яку надалі і приватизував.

Ще дві службові квартири у ЖК "Славутич" отримали близькі до очільника Нацполіції Івана Вигівського правоохоронці Дмитро Соколов і Артем Родигін. Обидва в останні роки міняли місця роботи залежно від перепризначень Вигівського і врешті отримали посади в Києві. Ця близькість могла вплинути на швидкість і "якість" отримання службового житла – "Славутич" є найдорожчим ЖК в нашому переліку і одним з найдорожчих комплексів, де нині в Києві взагалі є службові квартири.

Дмитро Соколов, очільник одного з департаментів НПУ, почав користуватись трикімнатною квартирою у 2022-му і вже за два роки її приватизував. В цей період часу його родина активно купувала нерухомість під Києвом. Зокрема, у матері поліцейського у 2022-му з’явилась квартира на 70 квадратних метрів в одному із житлових комплексів у Софіївській Борщагівці. Ще одну квартиру у цьому ЖК у 2024 році придбала і теща Соколова.

Артем Родигін, заступник начальника ГУНП у Києві, отримав чотирикімнатну квартиру у цьому ж житловому комплексі. Наразі вона ще не приватизована, однак вже виключена із переліку службових – це основний крок до приватизації квартири.