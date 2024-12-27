У низці областей України скасували графіки відключень світла

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"Укренерго" розпорядилося на 27 грудня скасувати графіки відключень світла у низці західних областей України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють сайти обленерго.

Зокрема, графіки скасовані у Львівській області.

Крім того, скасовані відключення в Івано-Франківській області.

"Увага! Зміни в ГПВ на сьогодні до окремої вказівки" , - йдеться в повідомленні "Прикарпаттяобленерго".

Не діють графіки і у Закарпатській області.

Графіки на 27 грудня

Раніше "Укренерго" повідомило, що 27 грудня будуть діяти графіки відключень світла, але обмеження будуть незначними.

Для побутових споживачів з 08:00 до 17:00 будуть діяти пів черги відключень світла.

При цьому для промисловості та бізнесу з 08:00 до 17:00 введуть графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" пояснили, що причина обмежень - пошкодження енергетичних об'єктів унаслідок масованої атаки росіян 25 грудня. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити пошкоджене ворогом обладнання.

Також у компанії попередили українців, що час та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби.