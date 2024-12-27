У низці областей України скасували графіки відключень світла
"Укренерго" розпорядилося на 27 грудня скасувати графіки відключень світла у низці західних областей України, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляють сайти обленерго.
Зокрема, графіки скасовані у Львівській області.
Крім того, скасовані відключення в Івано-Франківській області.
"Увага! Зміни в ГПВ на сьогодні до окремої вказівки", - йдеться в повідомленні "Прикарпаттяобленерго".
Не діють графіки і у Закарпатській області.
Графіки на 27 грудня
Раніше "Укренерго" повідомило, що 27 грудня будуть діяти графіки відключень світла, але обмеження будуть незначними.
Для побутових споживачів з 08:00 до 17:00 будуть діяти пів черги відключень світла.
При цьому для промисловості та бізнесу з 08:00 до 17:00 введуть графіки обмеження потужності.
В "Укренерго" пояснили, що причина обмежень - пошкодження енергетичних об'єктів унаслідок масованої атаки росіян 25 грудня. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити пошкоджене ворогом обладнання.
Також у компанії попередили українців, що час та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби.