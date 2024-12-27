У Словаччині пояснили, що пропонували Путіну провести мирний саміт

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Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що словацька дипломатія "готова активно сприяти мирному процесу між Росією та Україною". Про це із посиланням на департамент комунікації дипломатичного відомства пише STVR, повідомляє Європейська правда.

Як заявив Бланар – "Словаччина послідовно виступає за мирні рішення і підтримує будь-які мирні ініціативи".

"Саме тому цього року я також був присутній на мирному саміті у Швейцарії. Всі учасники погодилися з тим, за що виступає наш уряд, що подальші мирні переговори повинні відбуватися за участю всіх сторін, а отже, і Росії" , – сказав він.

За його словами, підготовка до другого саміту відбуватиметься на різних рівнях.

Як написав мовник, Словаччина неодноразово заявляла, що пропонує свій майданчик для таких переговорів.

"У цьому контексті ми розглядаємо заяву російського президента, який визнав, що частина мирних переговорів може бути проведена в Словаччині, як позитивний сигнал для якнайшвидшого закінчення цієї війни, кровопролиття і руйнувань" , – уточнив словацький міністр.

За словами Бланара, словацький уряд також повідомив про таку можливість своїм українським партнерам під час спільної міжурядової зустрічі в Ужгороді на початку жовтня.

Зазначимо, у четвер, 26 грудня, очільник Кремля Владімір Путін заявив, що Словаччина готова надати майданчик для переговорів щодо війни в Україні і "Росія не проти цього".

Тоді ж він заявив, що у 2025 році РФ продовжить "досягати всіх цілей" війни в Україні, і що це "першочергове завдання".

У неділю прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїхав до Москви для зустрічі з Путіним. Він розповів, що інформував лідерів ЄС про свій візит.

У МЗС України заявили, що слабкість, залежність та недалекоглядність енергетичної політики Фіцо створюють загрози для всієї Європи.