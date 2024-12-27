США будуть першою економікою світу ще 15 років – прогноз
Сполучені Штати залишаться найбільшою економікою світу щонайменше ще на 15 років, прогнозує британська дослідницька агенція Центр досліджень економіки та бізнесу CEBR, повідомляє Голос Америки.
Економісти пов'язують оптимістичні пронози для США з очікуваним втіленням програми урядових витрат, що стимулюватиме економічне зростання, а також з тим, що друга економіка світу – Китай – зіткнулась з власними проблемами, які сповільнюють її розвиток.
Україна, яка в рейтингу CEBR перебуває на 58-му місці серед економік світу, за наступні 15 років дещо покращить свою позицію – до 27-го місця в 2039-му, прогнозують аналітики.
З 2025 до 2029 роки українська економіка зростатиме не 4,1% щорічно, йдеться в прогнозі. З 2030 по 2039 роки аналітики прогнозують уповільнення щорічного зростання до середнього значення 3,7%.
У 2024 році українська економіка покаже зростання на 4%, повідомило Міністерство економіки України. Віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко відзначила внесок до зростання економіки програми "Зроблено в Україні".