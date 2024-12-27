США будуть першою економікою світу ще 15 років – прогноз

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Сполучені Штати залишаться найбільшою економікою світу щонайменше ще на 15 років, прогнозує британська дослідницька агенція Центр досліджень економіки та бізнесу CEBR, повідомляє Голос Америки.

Економісти пов'язують оптимістичні пронози для США з очікуваним втіленням програми урядових витрат, що стимулюватиме економічне зростання, а також з тим, що друга економіка світу – Китай – зіткнулась з власними проблемами, які сповільнюють її розвиток.

Україна, яка в рейтингу CEBR перебуває на 58-му місці серед економік світу, за наступні 15 років дещо покращить свою позицію – до 27-го місця в 2039-му, прогнозують аналітики.

З 2025 до 2029 роки українська економіка зростатиме не 4,1% щорічно, йдеться в прогнозі. З 2030 по 2039 роки аналітики прогнозують уповільнення щорічного зростання до середнього значення 3,7%.

У 2024 році українська економіка покаже зростання на 4%, повідомило Міністерство економіки України. Віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко відзначила внесок до зростання економіки програми "Зроблено в Україні".