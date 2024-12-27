В Естонії військовий корабель патрулюватиме підводний кабель з Фінляндією

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Естонія виводить патрульні кораблі для забезпечення енергетичного з'єднання з Фінляндією зранку у п’ятницю, 27 грудня. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони країни, повідомляє Європейська правда.

Як інформується, міністр оборони Естонії Ханно Певкур і командувач Сил оборони генерал-майор Андрус Меріло домовилися, що 27 грудня вранці військово-морські сили почнуть патрулювання підводного кабелю Estlink 1, який забезпечує енергетичні зв'язки між Естонією і Фінляндією.

Зокрема, як інформується, естонські військово-морські сили направлять до кабелю Estlink 1 корабель Raju.

Певкур підкреслив, що держава повинна бути конкретною у своїй реакції на такі інциденти та дати чіткий сигнал, що атаки на критичну інфраструктуру отримають відповідь.

"Звичайно, слідство має з'ясувати всі деталі розриву кабелю Estlink 2 і кабелів зв'язку, але наше завдання – негайно послати чіткий сигнал, що ми готові захищати зв'язок між Естонією і Фінляндією також і військовими засобами" , – наголосив очільник оборонного відомства країни.

Він зауважив, що після розриву Estlink 2 важливо зберегти енергетичний зв'язок між Естонією та Фінляндією і забезпечити захист критично важливої інфраструктури.

"Тому я вдячний, що і командувач Сил оборони, і ВМС розуміють необхідність забезпечення захисту підводного кабелю і готові швидко розпочати відповідну операцію у Фінській затоці" , – додав міністр оборони країни.

За словами заступника командувача ВМС, капітана флоту Юхана-Еліаса Сельямаа, ВМС готові до операції.

"Рано вранці ми відправили в дорогу групу, яка почне патрулювання на Estlink 1. Крім того, ми перебуваємо в активному контакті з фінським флотом і фінською прикордонною службою і діємо скоординовано" , – наголосив Сельямаа.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо про аварійне вимкнення підводного кабелю EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, з невідомих причин. Згодом в Естонії з’ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв’язку, через що уряд терміново зібрався на засідання.