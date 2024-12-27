Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Опитування показало, що думають українці про план Трампа закінчити війну

Опитування показало, що думають українці про план Трампа закінчити війну
Фото: kremlin.ru

Майже половина українців вважають, що обрання Дональда Трампа президентом США наближує мир в Україні. Водночас у справедливість мирної угоди з Росією вірять лише 23% респондентів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані опитування КМІС.

За даними опитування, 45% вважають, що перемога Трампа наближує мир. Утім, з них вважають, що мир стає значно ближчим - 15%, а решта 30% говорять, що мир стає лише трохи ближчим.

Про те, що мир, навпаки, стає більш віддаленим, говорять 14% (про значне віддалення - 5%, про деяке - 9%). Решта 40% або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися зі своєю думкою.

2q51ne7ntc_big.jpg

Лише чверть (23%) українців вважають, що при Трампі мир буде переважно або повністю справедливим для України. Вважають, що буде переважно чи повністю несправедливим - 31%.

Ще 29% вважають, що буде і виконання вимог України, і поступки Росії і важко сказати, чого саме буде більше. Решта 18% не змогли визначитися із своєю думкою.

rsx6bdkhs__big.jpg

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії Дональд Трамп десятки разів заявляв про намір закінчити російсько-українську війну потягом дня після обрання на посаду президента США. При цьому він відмовлявся сказати, що хоче перемоги України.

Новини

Популярні теми форуму

analytics