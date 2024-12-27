Зеленський: Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна

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500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах гуманітарної програми "Зерно з України" у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП). Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.

"Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час. 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми "Зерно з України" у співпраці з ВПП" , - розповів Зеленський.

За його словами, заплановано, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 000 людей. Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.