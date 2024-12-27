Синоптик дала прогноз на вихідні та на Новий рік
Вихідні, 28-29 грудня, в Україні пройдуть під впливом антициклону. Що стосується Нового року, то сніг ймовірний лише в декількох регіонах, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить прогноз синоптика Наталки Діденко.
Погода на вихідних 28-29 грудня в Україні
Завершальні вихідні 2024 року будуть синоптично спокійними, істотних опадів не передбачається, хіба що хмарна туманна погода подекуди організує мряку.
"Оскільки над Україною синоптичну ситуацію 28-29 грудня визначатиме антициклон, то й навіть вітру якогось виразного не буде, невеликий, максимум помірний. Температура повітря як "приклеїлася" до нуля і невеликих "плюсів", так і триматиметься", - розповіла синоптик.
Зокрема, за даними Діденко, в Україні впродовж суботи-неділі очікується 0..+4 градусів, хіба що вночі 28 грудня у східній частині, а 29 грудня і на заході 0...-3 градусів.
Погода на вихідних у Києві
У Києві завершальні вихідні року будуть теплими, хмарними та маловітряними.
"У нічні години очікується близько нуля, вдень 0...+2 градусів", - зазначила Діденко.
Погода на Новий рік в Україні
У Новий рік, 31 грудня, в Україні передбачається невелике зниження температури повітря і на півночі України, включно з Києвом.
"Та на північному сході є ймовірність опадів у вигляді хоча б мокрого снігу", - зазначила Діденко.
Погода у січні в Україні
Погода в Україні в січні 2025 року буде тепліше звичайної. Середня місячна температура повітря передбачається 0...-3 градусів, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0....+2 градусів тепла, що на 1,5-2 градусів вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми.
Додамо, що аналізуючи погоду у січні в Україні в минулі роки, синоптики розповіли, що середня місячна температура повітря зазвичай становить 0...-6 градусів, в Криму в межах -1...+4 градусів.