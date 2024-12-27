Синоптик дала прогноз на вихідні та на Новий рік

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Вихідні, 28-29 грудня, в Україні пройдуть під впливом антициклону. Що стосується Нового року, то сніг ймовірний лише в декількох регіонах, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить прогноз синоптика Наталки Діденко.

Погода на вихідних 28-29 грудня в Україні

Завершальні вихідні 2024 року будуть синоптично спокійними, істотних опадів не передбачається, хіба що хмарна туманна погода подекуди організує мряку.

"Оскільки над Україною синоптичну ситуацію 28-29 грудня визначатиме антициклон, то й навіть вітру якогось виразного не буде, невеликий, максимум помірний. Температура повітря як "приклеїлася" до нуля і невеликих "плюсів", так і триматиметься" , - розповіла синоптик.

Зокрема, за даними Діденко, в Україні впродовж суботи-неділі очікується 0..+4 градусів, хіба що вночі 28 грудня у східній частині, а 29 грудня і на заході 0...-3 градусів.

Погода на вихідних у Києві

У Києві завершальні вихідні року будуть теплими, хмарними та маловітряними.

"У нічні години очікується близько нуля, вдень 0...+2 градусів" , - зазначила Діденко.

Погода на Новий рік в Україні

У Новий рік, 31 грудня, в Україні передбачається невелике зниження температури повітря і на півночі України, включно з Києвом.

"Та на північному сході є ймовірність опадів у вигляді хоча б мокрого снігу" , - зазначила Діденко.

На Новий рік в Україні ймовірний сніг на північному сході (t.me/PohodaNatalka)

Погода у січні в Україні

Погода в Україні в січні 2025 року буде тепліше звичайної. Середня місячна температура повітря передбачається 0...-3 градусів, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0....+2 градусів тепла, що на 1,5-2 градусів вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми.

Додамо, що аналізуючи погоду у січні в Україні в минулі роки, синоптики розповіли, що середня місячна температура повітря зазвичай становить 0...-6 градусів, в Криму в межах -1...+4 градусів.