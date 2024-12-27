У ВМС розповіли, яку тактику використовує РФ при ударі крилатими ракетами

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Ворог використовує морські платформи для обстрілів лише в кооперації з повітряною компонентою. На це звернув увагу речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у телеефірі, повідомляє Укрінформ.

"Щоб побачити ознаки підготовки до застосувань морських платформ, які є носіями крилатих ракет, зазвичай треба дивитися в небо. Як бачимо, вже тривалий час ворог не застосовує морські одиниці, як самостійний вид озброєння, а лише в кооперації з повітряною компонентою.

Коли вони завдають ударів зі стратегічної авіації, тоді зазвичай задіюють і морські носії для навантаження української ППО. Станом на зараз ніщо не говорить, щоб буде застосовано саме ці (морські – ред.) носії" , - сказав Плетенчук.

За його словами, зараз у Чорному морі перебуває один носій крилатих ракет і підводний човен, проте він виконує завдання з охорони пункту базування Новоросійськ.

Нагадаємо, у Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій загальним залпом до чотирьох крилатих ракет "Калібр".