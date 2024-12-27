НАТО потрібно мати засоби для протидії російському "Орєшніку" – адмірал

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Якщо у Росії є засоби для завдання ударів по території Європи на глибину 2 000 км, то Північноатлантичному Альянсу потрібно мати засоби, щоб відповісти. Про це в інтерв’ю Defence News розповів головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації адмірал П’єр Вандьє, повідомляє Укрінформ.

"Далекобійні удари. Потрібно відповідати взаємністю. Стабільність – це здатність відповідати взаємністю. Якщо у Росії є засоби для ударів по Європі на глибину 2 000 км, потрібно вміти відповідати. Стримування - це спосіб тиснути на ворога до того, як він прийде до вас" , - сказав Вандьє.

За словами адмірала, ворог повинен думати про наслідки своїх дій, перш ніж їх здійснювати.

"Сьогодні ми бачимо якраз протилежне – сьогодні ми весь час є свідками своєрідної "події, що вже сталася" , - додав Вандьє.

На його думку, якщо у ворога є більше невизначеності, більше дилем і розуміння наслідків нападу чи ненападу, тоді працює фактор стримування.

"Тому що ви знаєте, що ви можете постраждати сильніше, ніж очікуєте, атакуючи з метою отримати незначну перемогу. У вас буде кілька квадратних кілометрів у країні, але тоді ви можете викликати щось дуже погане на себе" , - зазначив адмірал.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, вранці 21 листопада росіяни запустили по м.Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" та сім крилатих ракет Х-101, при цьому підрозділи зенітних ракетних військ знищили шість ракет Х-101.

Володимир Путін заявив, що російська армія завдала удару по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" нібито у відповідь на застосування американських і британських далекобійних ракет ЗСУ.