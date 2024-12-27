Іноземні авіакомпанії почали призупиняти авіарейси у деякі міста РФ

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Після авіакатастрофи літака в Казахстані іноземні авіакомпанії вирішили призупинити польоти над Росією, повідомляє ЛігаБізнес.

Так, ізраїльська авіакомпанія El Al оголосила, що з наступного тижня призупиняє польоти за маршрутом Тель-Авів – Москва, пише The Jerusalem Post.

Відповідне рішення пояснюють "подіями в російському повітряному просторі".

Упродовж наступного тижня компанія проведе нову оцінку ситуації та ухвалюватиме нове рішення щодо польотів на маршруті.

Також про призупинення польотів заявили казахстанські авіакомпанії – Air Astana та Qazaq Air. Остання повідомила, що тимчасово припиняє виконання авіарейсів за маршрутом Астана – Єкатеринбург у період з 28 грудня 2024 до 27 січня 2025 року.

"Зупинення рейсів здійснено для забезпечення безпеки пасажирів і членів екіпажу за підсумками оцінки ризиків польотів до Росії, що постійно проводиться. Авіакомпанія продовжить виконання рейсів в Омськ і Новосибірськ, які зараз продовжують відповідати критеріям оцінки ризиків Qazaq Air. Відновлення авіарейсів в Єкатеринбург буде здійснено після повторної оцінки ризиків" , – повідомили у компанії.

25 грудня 2024 року розбився літак у місті Актау у Казахстані. На борту було 67 осіб, включно з членами екіпажу. Наразі відомо, що загинули 38 осіб.