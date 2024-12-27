Глава ВООЗ потрапив під обстріл у аеропорту столиці Ємену

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Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус разом із командою потрапили під обстріл аеропорту у столиці Ємену, Сані, коли намагалися покинути країну у четвер, 26 грудня. Про це Гебреєсус написав у соцмережі Х, повідомляє Укрінформ.

За його словами, він та команда завершили місію з проведення переговорів щодо звільнення затриманих співробітників ООН та оцінки медичної та гуманітарної ситуації в Ємені.

Гебреєсус повідомив, що за декілька хвилин до посадки на літак, аеропорт, в якому вони перебували, потрапив під повітряне бомбардування.

"Один із членів екіпажу нашого літака зазнав поранень. За повідомленнями, щонайменше двоє людей загинули в аеропорту" , – написав він.

Також було пошкоджено диспетчерську вежу, зал вильоту - всього за декілька метрів від місця, де перебувала команда ВООЗ, і злітно-посадкову смугу.

"Нам потрібно буде почекати, поки пошкодження аеропорту не будуть усунені, перш ніж ми зможемо вилетіти" , - написав Гебреєсус та додав, що наразі він та колеги перебувають у безпеці.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що в Ємені понад 50 працівників іноземних міжнародних організацій були викрадені хуситами з їхніх будинків у місті Сана.

Міністр із прав людини Ємену Ахмед Арман повідомив, що було викрадено 18 єменців, які працювали в агентствах ООН, включаючи такі як Програма розвитку ООН, Управління ООН з координації гуманітарних справ, Всесвітня продовольча програма, Управління Верховного комісара ООН з прав людини та офіс посланника Ємену. Також щонайменше 32 співробітників Національного демократичного інституту, що фінансується США, Partners Yemen, німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, організації Resonate Yemen та інших організацій.