У МЗС України назвали умову відновлення дипломатичних відносин з Сирією

Україна спостерігатиме за тим, як змінюватиметься політика нового уряду Сирії. Якщо ж вона відрізнятиметься від минулої - Київ буде готовий відновити дипломатичні відносини з Дамаском. ﻿ Про це заявив речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгій Тихий під час пресконференції, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Ми будемо дивитись, як буде діяти новий уряд. Попередній режим Асада визнав порушення територіальної цілісності, тому ми були вимушені розірвати відносини. Якщо ця політика зміниться, будемо готові відновлювати дипломатичні відносини" , - заявив Тихий.

Речник МЗС додав, що Київ вже встановив контакт з новою владою Сирії, зокрема, на рівні міністрів.

Відносини між Сирією та Україною

Відносини між Сирією та Україною суттєво ускладнилися через офіційну підтримку колишнього режиму у Сирії дій Російської Федерації (РФ) на тлі повномасштабної війни. Сирія також визнала "незалежність" так званих "ДНР" і "ЛНР" у 2022 році, що призвело до розриву дипломатичних відносин з Україною.

Лише нещодавно у Сирії був повалений режим Башара Асада, який керував країною десятки років. Сьогодні ж стало відомо про те, що Україна направила до країни 500 тонн пшеничного борошна в якості гуманітарної допомоги.