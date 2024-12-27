У МЗС України назвали умову відновлення дипломатичних відносин з Сирією
Україна спостерігатиме за тим, як змінюватиметься політика нового уряду Сирії. Якщо ж вона відрізнятиметься від минулої - Київ буде готовий відновити дипломатичні відносини з Дамаском. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгій Тихий під час пресконференції, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
"Ми будемо дивитись, як буде діяти новий уряд. Попередній режим Асада визнав порушення територіальної цілісності, тому ми були вимушені розірвати відносини. Якщо ця політика зміниться, будемо готові відновлювати дипломатичні відносини", - заявив Тихий.
Речник МЗС додав, що Київ вже встановив контакт з новою владою Сирії, зокрема, на рівні міністрів.
Відносини між Сирією та Україною
Відносини між Сирією та Україною суттєво ускладнилися через офіційну підтримку колишнього режиму у Сирії дій Російської Федерації (РФ) на тлі повномасштабної війни. Сирія також визнала "незалежність" так званих "ДНР" і "ЛНР" у 2022 році, що призвело до розриву дипломатичних відносин з Україною.
Лише нещодавно у Сирії був повалений режим Башара Асада, який керував країною десятки років. Сьогодні ж стало відомо про те, що Україна направила до країни 500 тонн пшеничного борошна в якості гуманітарної допомоги.