В ОАЕ хочуть запустити перші повітряні таксі у 2025 році

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Столиця ОАЕ Абу-Дабі уклала угоду з каліфорнійським розробником літаків eVTOL Archer Aviation про запуск сервісу повітряних таксі до кінця 2025 року. Про це розповів представник Archer в інтерв'ю The Independent, повідомляє ЛігаБізнес.

Довідка. eVTOL – це електричні літальні апарати з вертикальним зльотом і посадкою, такий собі дрон із пасажиром, призначений для внутрішньоміських переміщень.

Згідно з угодою, літаки eVTOL вироблятимуться в Абу-Дабі. Планується, що літак Archer's Midnight перевозитиме до чотирьох пасажирів на один транспортний засіб між різними "вузловими портами", розташованими навколо столиці ОАЕ, скорочуючи час у дорозі на 80%.

"Мета Archer – трансформувати міські подорожі, замінивши 60-90-хвилинні поїздки на автомобілі 10-20-хвилинними польотами, які є безпечними, екологічними, не шумними й конкурентоспроможними за вартістю з наземним транспортом" , – зазначив представник Archer.

Зазначається, що Archer's Midnight EVTOL зможе перевозити пасажирів зі швидкістю до 240 км/год, використовуючи рельєф міста, щоб більшу частину шляху пролетіти над водою.

Концепція повітряних таксі була вперше популяризована компанією Uber у 2016 році під час конференції Elevate.

Відтоді з'явилося понад 300 стартапів у сфері eVTOL, що залучили близько $10 млрд фінансування.