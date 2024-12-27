У Кремлі відмовилися коментувати причини катастрофи літака у Казахстані

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Кремль знає про заяви з Баку про те, що Росії слід попросити вибачення через аварію літака Azerbaijan Airlines в Актау, але "не уповноважений давати оцінки" до завершення розслідування причин катастрофи. Про це 27 грудня на брифінгу заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Радіо Свобода.

"Ще раз повторюю, мені нема чого додати до того, що я вже сказав. Триває розслідування цього авіаційного інциденту, і до висновків, які будуть зроблені за результатами розслідування, ми не вважаємо, що маємо право давати якісь оцінки, і не робитимемо цього. У нас є наша авіаційна влада, яка може це робити, і ця інформація може бути тільки від них" , – сказав речник Володимира Путіна.

26 грудня депутат парламенту Азербайджану Расім Мусабеков вимагав від Росії вибачень через аварію в Казахстані літака Embraer авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який летів із Баку до Грозного.

"Літак був збитий на території Росії, в небі над Грозним. І заперечувати це неможливо. Ті, хто вчинив це, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, необхідно виплатити компенсації за загибель людей та постраждалим" , – сказав Мусабеков.

Літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який прямував зі столиці Азербайджану Баку до російського Грозного, розбився поблизу міста Актау в Казахстані вранці 25 грудня. Літак упав після того, як його відмовилися прийняти аеропорти у Росії. На борту перебували 67 людей, зокрема п’ятеро членів екіпажу. Внаслідок авіакатастрофи загинули 38 людей, 29 вижили.

Після авіакатастрофи президент Азербайджану Ільгам Алієв говорив, що владі країни невідомі причини катастрофи літака Azerbaijan Airlines. Пізніше Euronews з посиланням на джерела в Азербайджані повідомило, що причиною катастрофи стала ракета російської ППО.

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