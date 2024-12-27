Україні треба виконати 56 кроків для отримання 12,5 млрд євро від ЄС

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

У 2025 році уряд України планує виконати 56 індикаторів у рамках програми Ukraine Facility, щоб отримати від Європейського Союзу 12,5 млрд євро до державного бюджету. Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, повідомляє Європейська правда.

Свириденко повідомила, що протягом 2024 року Україна вже виконала 23 кроки, причому дев’ять з них достроково.

"2024 – перший рік впровадження програми Ukraine Facility. За його підсумками Україна має отримати 16,2 млрд євро підтримки. Зі свого боку ми виконали 23 кроки, необхідні для отримання фінансування, 9 із них – достроково, ухвалили 16 стратегічних документів і 15 законів" , – розповіла вона.

Тим не менш, міністерка констатувала, що "попереду ще багато роботи".

"Більшість наступних індикаторів (56) припаде саме на 2025 рік. Якщо виконаємо їх, Україна отримає ще 12,5 млрд євро у бюджет наступного року" , – заявила Юлія Свириденко.

Програма для України Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає надання до 50 млрд євро стабільного фінансування у вигляді грантів та кредитів на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 роки.