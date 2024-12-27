Україна підготувала все необхідне для наступного Саміту миру – МЗС

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Озвучені раніше терміни щодо проведення другого Саміту миру були орієнтованими. Україна, зі свого боку, підготувала усе необхідне для зустрічі, але робота над нею ще продовжується. Про це розповів голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгій Тихий під час пресконференції, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Ви самі бачите, що зараз відбуваються історичні, тектонічні процеси, і нова адміністрація (в США - ред.) приходить, і в європейських країнах. Формула миру залишається основою бачення справедливого завершення війни, це незмінно" , - заявив Тихий, відповідаючи на питання про те, чи продемонструє Київ мирний план до проведення другого Саміту миру.

Речник МЗС додав, що Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, у тому ж числі були проведені всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції.

"Україна зараз, можна сказати, в сильній дипломатичній позиції, оскільки все підготовлено, але звісно, щоб саміт цей відбувся і він був результативним - треба підготовка. Терміни, які озвучувались, були орієнтовними" , - додав він.

За словами Тихого, Київ бажає реалізувати все якомога швидше, але йому потрібні результати, а не "подія заради події".

"Але все залишається на столі й робота триває" , - зауважив Тихий.

Саміт миру

11 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський представив лідерам країн "Групи семи" (G7) формулу миру. Цей документ спрямований на забезпечення миру та стабільності в країні, а також на припинення російської агресії.

Формула миру включає низку ключових аспектів: надання оборонної підтримки Україні, захист її територіальної цілісності, притягнення до відповідальності осіб, причетних до збройної агресії, протидія екоциду та чітку фіксацію завершення війни.

Після першого Саміту миру, який відбувся 15-16 червня 2024 року у Швейцарії, до спільного комюніке приєдналися майже сотня країн та організацій. Документ охоплює лише три з десяти пунктів Формули миру.

Пізніше президент заявляв, що наступний Саміт миру може відбутись вже у листопаді й він повинен поставити крапку у повномасштабній війні. Зокрема було представлено план перемоги.

На початку жовтня посол України в Туреччині Василь Боднар стверджував, що засідання може відбутись до кінця поточного року.