В ЗСУ уточнили втрати РФ під час удару по штабу у Запорізькій області

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Під час удару HIMARS по штабу РФ у Запорізькій області були ліквідовані не тільки офіцери. Окупанти не дорахвались ще і 150 солдатів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері телемарафону.

"Ми ще не сказали про решту 150 (окупантів, - ред.) втрат серед ворожих військ. На 150 осіб поменшала кількість тих, хто намагатиметься воювати проти України", - розповів він.

Крім того, за даними Волошина, Сили оборони знищили декілька ББМ та пошкоджені три танки.

Удар по штабу РФ у Запорізькій області

27 грудня стало відомо, що Сили оборони вдарили по базі російської армії у Запорізькій області.

Як розповіли розвідники, одразу після початку польової наради окупантів, по скупченню російських офіцерів ЗСУ завдали високоточного удару HIMARS.

А після прибуття групи евакуації, загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони. Зокрема, були ліквідовані три російських офіцера - капітани 135-го мотострілецького полку та 4-ї гвардійської військової бази ЗС РФ.