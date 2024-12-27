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У РФ зняли "соціальний ролик" про те, як ППО збиває Санту над Кремлем

Російські пропагандисти знали так зване "соціальне відео" до новорічних свят - у ньому російське ППО збиває у небі санчата Санти Клауса, який вітає мешканців Росії з Новим роком. Відео опублікував Центр протидії дезінформації, повідомляє Лівий берег.

На ньому Санта летить привітати росіян з Новим роком. При цьому на його санчатах видно емблему НАТО та ракети. 

Російський дід Мороз сидить поряд із військовим-окупантом і спостерігає за процесом. Після "збиття" окупант каже: "ціль знищено", а дід коментує: "Не треба нам нічого закордонного".

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