Окупанти спробували висадитися на острів Козацький під Херсоном – ЗСУ

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Російські військові спробували висадитися на острів Козацький під Херсоном, йдеться у повідомленні речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону, повідомляє Радіо Свобода.

Він зазначив, що "на Придніпровському напрямку ворог продовжує і штурмові дії, і обстріли".

"За минулу добу (26 грудня – ред.) він продовжував намагання висадитися на острів Козацький. Проте успіху не зазнав, висадитися не зміг, зазнав втрат в техніці", - сказав речник.

За словами Волошина, "серед втрат ворога, зокрема, човни, плавзасоби і особовий склад".

Острови у гирлі Дніпра, по якому фактично проходить зона поділу Херсонської області та правобережну та лівобережну, знаходяться у так званій "сірій зоні" бойових дій. Сили РФ намагаються взяти контроль над ними, оскільки це допоможе закріпитися на правобережжі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.

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