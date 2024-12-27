Шмигаль розповів, скільки грошей спрямували на захист енергосистеми від ударів РФ

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Кабінет міністрів України спрямував на посилення захисту енергосистеми від обстрілів понад 10 млрд гривень. Це пріоритетне завдання.﻿ Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Шмигаль повідомив, що у Запоріжжі ознайомилися з енергетичним об'єктом, що був пошкоджений російським ударом.