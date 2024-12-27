Зимові канікули в Україні: коли школярам доведеться повернутися до занять

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Зимові канікули для українських школярів у 2025 році традиційно припадуть на період новорічно-різдвяних свят, проте дати відпочинку варіюються залежно від регіону та школи. Міністерство освіти і науки України (МОН) рекомендує навчальним закладам організувати зимові канікули з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року, але через свободу планування кожен заклад може адаптувати графік до місцевих умов, повідомляє РБК-Україна.

Сайт розповідає, коли повернуться до навчання школярі після зимових канікул у 2025 році.

Через складну енергетичну ситуацію та можливі ризики блекаутів, навчальні заклади мають право самостійно визначати форму навчання (очну, дистанційну або змішану) та тривалість канікул. Багато шкіл скоротили осінні канікули, щоб мати змогу продовжити зимовий відпочинок.

Також важливу роль у плануванні відіграє система опалення. У школах з автономним опаленням графік може відрізнятися.

Школярі повернуться до занять залежно від обраного графіка, але більшість учнів почнуть навчання після канікул у період з 8 до 15 січня 2025 року.

Графік канікул у регіонах України

Київ. У столиці школярі підуть на канікули з 23 грудня 2024 року до 12 січня 2025 року. Для першокласників передбачені додаткові канікули з 17 до 22 лютого.

У столиці школярі підуть на канікули з 23 грудня 2024 року до 12 січня 2025 року. Для першокласників передбачені додаткові канікули з 17 до 22 лютого. Львів. Більшість шкіл відпочиватимуть з 23 грудня 2024 року до 5 січня 2025 року, а деякі продовжать канікули до 12 січня.

Більшість шкіл відпочиватимуть з 23 грудня 2024 року до 5 січня 2025 року, а деякі продовжать канікули до 12 січня. Одеса. У школах міста дотримаються рекомендацій МОН – з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року.

У школах міста дотримаються рекомендацій МОН – з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року. Дніпро. Канікули триватимуть з 25 грудня 2024 року до 7 січня 2025 року, хоча у деяких школах дати можуть змінюватися.

Канікули триватимуть з 25 грудня 2024 року до 7 січня 2025 року, хоча у деяких школах дати можуть змінюватися. Харків. Школярі відпочиватимуть з 28 грудня 2024 року по 12 січня 2025 року.

Школярі відпочиватимуть з 28 грудня 2024 року по 12 січня 2025 року. Ужгород. Рекомендовані дати канікул — з 23 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року.

Рекомендовані дати канікул — з 23 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року. Івано-Франківськ. Учні відпочиватимуть з 25 грудня 2024 року по 12 січня 2025 року, залежно від школи.

Учні відпочиватимуть з 25 грудня 2024 року по 12 січня 2025 року, залежно від школи. Тернопіль. Найдовші канікули — з 18 грудня 2024 року до 12 січня 2025 року.

Найдовші канікули — з 18 грудня 2024 року до 12 січня 2025 року. Хмельницький. Дотримаються рекомендацій МОН — з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року.

Дотримаються рекомендацій МОН — з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року. Суми. Школи організують канікули з 28 грудня 2024 року до 19 січня 2025 року, у деяких закладах – до 2 лютого.

Нагадаємо, Служба освітнього омбудсмена України планує впровадити нові алгоритми для налагодження ненасильницької комунікації між батьками та вчителями. Це рішення ухвалили через часті випадки некоректної взаємодії. Зміни мають сприяти створенню ефективного партнерства між школою та батьками, щоб забезпечити комфортне навчальне середовище для дітей.

Також ми писали, що Міністерство освіти і науки України запровадило нову систему оцінювання, яка базується на групах результатів. Цей підхід дає змогу точніше відображати успішність учнів і адаптувати оцінки з урахуванням їхніх індивідуальних досягнень.