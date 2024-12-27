Сибіга: Росія намагалася приховати сліди збиття азербайджанського літака у морі

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що Росія намагалася сховати сліди збиття азербайджанського літака у морі та закликав до справедливого розслідування авіатрощі, повідомляє Європейська правда.

Про це говорить його заява.

Сибіга заявив, що катастрофа літака "Азербайджанських авіаліній" жахлива та висловив співчуття країні.

"Показово, що російські ЗМІ одразу почали брехати про причини катастрофи, а також те, що Росія змусила пошкоджений літак летіти через море. Швидше за все, це була спроба приховати кінці в воду, знищити докази свого злочину", – вважає він.

Відтак, за словами Сибіги, що більше зʼявляється фото та відео з салону літака та після його падіння – то більше вони вказують саме на пошкодження від російської зенітної системи.

"Закликаємо до справедливого та неупередженого розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності. Маємо не дати Росії брехати, уникати відповідальності чи перекладати провину", – додав глава МЗС.

Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines, що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау (адміністративний центр Мангістауської області Казахстану). Згідно з даними Azerbaijan Airlines, на борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

Підприємство "КазАероНавігація" офіційно заявило, що аварія сталася у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління.

За даними російських джерел, у той час, коли літак "Азербайджанських авіаліній" пролітав над територією Чечні, російські сили ППО активно намагалися збити українські безпілотники над Грозним.

Після того писали, що в уряді Азербайджану стверджують, що літак "Азербайджанських авіаліній" над територією Чечні збила російська ракета, яка цілила у безпілотники над Грозним.

Пізніше інформували, що компанія "Азербайджанські авіалінії" з 28 грудня призупиняє рейси із Баку до низки російських міст.