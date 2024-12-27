Мінфін: В Україні затвердили 95% місцевих бюджетів на 2025 рік
Станом на 26 грудня затвердили 1520 бюджетів. Це становить 95% від їх загальної кількості (1597), повідомляє Лівий берег.
Як прозвітували у Мінфіні, затверджено:
- 24 обласні бюджети та бюджет міста Києва;
- 114 районних бюджети (не затверджено – 5);
- 1369 бюджетів територіальних громад (не затверджено - 69);
- 12 бюджетів районів у містах (не затверджено – 3)
Повністю затверджені місцеві бюджети Волинської, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей. Найменше затверджених бюджетів – у Сумській, Київській та Запорізькій областях.
Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети затверджуються до 25 грудня (включно) року, що передує плановому.