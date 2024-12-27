Мінфін: В Україні затвердили 95% місцевих бюджетів на 2025 рік

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Станом на 26 грудня затвердили 1520 бюджетів. Це становить 95% від їх загальної кількості (1597), повідомляє Лівий берег.

Як прозвітували у Мінфіні, затверджено:

24 обласні бюджети та бюджет міста Києва;

114 районних бюджети (не затверджено – 5);

1369 бюджетів територіальних громад (не затверджено - 69);

12 бюджетів районів у містах (не затверджено – 3)

Повністю затверджені місцеві бюджети Волинської, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей. Найменше затверджених бюджетів – у Сумській, Київській та Запорізькій областях.

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети затверджуються до 25 грудня (включно) року, що передує плановому.