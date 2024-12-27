НБУ затвердив перелік з 21 банку для перевірки стійкості
НБУ затвердив технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році. До переліку включений 21 банк, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
За даними пресслужби, оцінка стійкості у 2025 році здійснюватиметься відповідно до стандартного порядку. Відновлення стандартної оцінки передбачене домовленостями із МВФ та ЄС для реалізації програми Ukraine Facility.
Оцінка здійснюватиметься в три етапи та включатиме: оцінку якості активів (asset quality review - AQR) незалежними аудиторами станом на 1 січня 2025 року, екстраполяцію її результатів для всіх банків (за потреби), а також стрес-тестування для найбільших банків за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.
Стрес-тестування у 2025 році проходитиме 21 банківська установа, на які припадає понад 90% активів банківської системи. Банки відібрано за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів та обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів, повідомили в пресслужбі.
У переліку такі банки:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Укрексімбанк;
- УКРГАЗБАНК;
- СЕНС БАНК;
- Райффайзен Банк;
- УКРСИББАНК;
- ОТП БАНК;
- КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК;
- ПРОКРЕДИТ БАНК;
- КРЕДОБАНК;
- ПРАВЕКС БАНК;
- ПУМБ;
- Південний;
- ТАСКОМБАНК;
- УНІВЕРСАЛ БАНК;
- КРЕДИТ ДНІПРО;
- ВОСТОК;
- А-БАНК;
- МТБ БАНК;
- Львів.
"Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2025 році, буде оприлюднено до 31 грудня 2025 року", - йдеться в повідомленні.