"Азербайджанські авіалінії" назвали причину катастрофи свого літака

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"Азербайджанські авіалінії" заявили в п'ятницю, що їхній літак, який розбився в Казахстані в середу, зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання", повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві авіаліній у соцмережі Х (Twitter).

В опублікованому повідомленні авіаперевізник проінформував про призупинення польотів до низки російських міст та пояснив причину цього кроку.

"Це рішення, прийняте відповідно до рішення Державної служби цивільної авіації Азербайджану, ґрунтується на попередніх результатах розслідування катастрофи літака Embraer 190, що виконував рейс J2-8243 "Азербайджанських авіаліній" Баку-Грозний, через фізичне та технічне зовнішнє втручання, а також враховує потенційні ризики для безпеки польотів", – сказано у повідомленні.

Призупинення польотів діятиме до завершення остаточного розслідування.

Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

За даними російських джерел, у той час, коли літак "Азербайджанських авіаліній" пролітав над територією Чечні, російські сили ППО активно намагалися збити українські безпілотники над Грозним.

Після того писали, що в уряді Азербайджану стверджують, що літак "Азербайджанських авіаліній" над територією Чечні збила російська ракета, яка цілила у безпілотники над Грозним.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що Росія намагалася сховати сліди збиття азербайджанського літака у морі та закликав до справедливого розслідування авіатрощі.