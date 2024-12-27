У РФ цьогоріч рекордно здорожчало пальне через атаки дронів

У 2024 році Росія зіткнулася з рекордним за останні 13 років зростанням роздрібних цін на бензин. Причиною стали атаки українських дронів на нафтопереробні заводи, які призвели до скорочення виробництва пального більш ніж на 10% у першій половині року. Про це пишу росЗМІ, повідомляє ЛігаБізнес.

За даними Росстату, станом на 23 грудня бензин подорожчав на 11% і в середньому коштує 60,57 рубля за літр. У віддалених регіонах, таких як Далекий Схід, ціни перевищують середній рівень на чверть.

Зростання цін стало найбільшим із 2011 року, коли вартість бензину підскочила на 14,9%. Для порівняння, у 2023 році бензин подорожчав на 7,2%, у 2022 році — лише на 0,9%, а у 2021 році — на 8,9%.

Уперше за шість років ціни на бензин зростають швидше за загальну інфляцію, яка, за оцінками Міністерства економічного розвитку РФ, становитиме 9,7%. Аналітики зазначають, що це може призвести до подальшого зростання вартості товарів, адже ціна пального закладається у вартість доставлення.

Для стримування цін уряд РФ запровадив заборону на експорт бензину після атак на НПЗ. До кінця травня спад виробництва пального сягнув 20% проти грудня 2023 року. Водночас статистика з виробництва була засекречена під приводом "геополітики".

У 2025 році аналітики прогнозують подальше зростання цін на бензин у РФ у межах 10-15%, а за несприятливого сценарію — до 20%. Причинами стануть підвищення тарифів на транспортування, зростання акцизів і вплив девальвації рубля. Зміни можуть принести бюджету РФ додаткові 170 млрд рублів, але стануть тягарем для споживачів.