Вчителя з 1 січня будуть отримувати щомісячну доплату: що відомо

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Українські вчителі з початку наступного року будуть отримувати доплату до заробітної плати. А вже з вересня вона подвоїться, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Шмигаль пояснив, що уряд ухвалив відразу калька проектів для розвитку освіти. Одна з таких програм - "Вчительська доплата".

"Сьогодні розподіляємо субвенцію в розмірі 4,6 млрд гривень на перше півріччя наступного року, аби з січня всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату в розмірі 1000 гривень “на руки” після сплати податків. З 1 вересня це буде вже 2000 гривень “на руки", - розповів Шмигаль.

Куди ще будуть виділені кошти:

1,2 млрд гривень передбачили на закупівлю шкільних автобусів по всій Україні. Нині ухвалюється рішення про виділення 1,6 млрд гривень субвенції місцевим бюджетам на закупівлю наступного року шкільних автобусів.

2,8 млрд гривень виділили на програму безкоштовного гарячого харчування для дітей молодших класів. Це одна з програм, яку ми запроваджуємо в межах "Зимової підтримки".

305 млн гривень субвенції у 2025 році розподілили на підтримку дітей з особливими освітніми потребами.

150 млн гривень субвенції виділили для регіонів на підвищення кваліфікації вчителів. Це частина програми "Нова Українська Школа", яка буде продовжена наступного року.

Зауважимо, що "вчительську доплату" Шмигаль анонсував ще у липні цього року.

Зауважимо, що ще у 2023-му міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував підвищення зарплати вчителям з вересня 2024-го.

Тим часом Міністерство освіти й науки (МОН) планує скасувати всі запити до освітніх закладів в рамках боротьби з бюрократичним навантаженням на школи.