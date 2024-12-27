Азербайджан продовжив закриття сухопутних кордонів, запроваджене під час пандемії

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Термін особового карантинного режиму, що діє в Азербайджані, продовжено до 1 квітня 2025 року. Відповідну ухвалу підписав азербайджанський прем'єр Алі Асадов, повідомляє Ехо Кавказу.

Сухопутні кордони країни залишаються закритими з весни 2020 року. У Баку говорили, що зберігатимуть карантинний режим, запроваджений через пандемію коронавірусу, "стільки, скільки це буде потрібно". Президент країни Ільхам Алієв заявив, що закриті кордони врятували країну від дуже великих катастроф.

В'їзд у країну можливий лише повітряним транспортом. При цьому іноземці та особи без громадянства можуть залишити республіку по суші.

Про необхідність відкриття сухопутних кордонів неодноразово говорили етнічні азербайджанці, які проживають у Грузії, і президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про відміну глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я у зв'язку з пандемією COVID-19 5 травня 2023 року.

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