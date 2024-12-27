Коли буде наступний халвінг біткоїна: як правильно розрахувати нову дату

Біткоїн – це не просто цифрова валюта. Це децентралізована мережа, яка функціонує за чіткими алгоритмами. Один з них – халвінг, який впливає на емісію нових монет. Цей механізм діє за суворими алгоритмами та періодично змінює умови видобутку BTC. Кожен халвінг біткоїна, коли він відбувається, суттєво впливає на курс криптовалюти. Тож варто розуміти, як працює цей механізм і як розрахувати дату наступного халвінгу.

Щоб мати успіх у сфері інвестування на крипторинку, недостатньо просто вибрати платформу з рейтингу топ криптобірж України: необхідно постійно вдосконалювати свої знання про криптовалюти, розробляти індивідуальні торговельні стратегії та уважно стежити за коливаннями ринку. В цій статті ми обговоримо, як розрахувати, коли халвінг біткоіна знов відбудеться, і як ця подія вплине на криптовалюту.

Які зміни відбулися з BTC, коли халвінг відбувався в минулі рази

Перш ніж перейти до хронології подій, пригадаймо, що таке халвінг. Це алгоритм, що закладений у протокол біткоїну для обмеження загальної кількості монет — і він являє собою зменшення винагороди для майнерів вдвічі. Відбувається він за суровими математичними правилами, а це означає, що можна розрахувати кожен наступний такий період. Розуміння того, коли буде халвінг біткоіна знову, дуже важливе для інвесторів, оскільки ця подія безпосередньо впливає на вартість цифрової монети.

Історія біткоїна розпочалася з винагороди для майнерів у розмірі 50 BTC за блок. Перший халвінг відбувся у листопаді 2012 року, зменшивши винагороду до 25 BTC. Другий і третій халвінги відбулися у липні 2016-го та травні 2020 року відповідно, встановивши винагороду на рівні 12,5 та 6,25 BTC. Останній, четвертий халвінг, стався у квітні 2024 року, знизивши винагороду до 3,125 BTC. Хоча може здатися, що дата наступного халвінгу розраховується просто шляхом додавання чотирьох років до попереднього, реальний процес дещо складніший.

Як розрахувати нову дату

Точний розрахунок вимагає знання технічних деталей протоколу біткоїну. Ось основні фактори, які впливають на розрахунок:

Час добування блоку. Час, необхідний для добування нового блоку, може варіюватися залежно від загальної обчислювальної потужності мережі. Якщо потужність зростає, блоки добуваються швидше, і халвінг може настати раніше. Складність мережі. Складність мережі автоматично регулюється, щоб підтримувати середній час добування блоку близько 10 хвилин. Збільшення складності ускладнює добування блоків і може відкласти халвінг. Програмні збої. Будь-які серйозні програмні збої або форс-мажори можуть тимчасово вплинути на швидкість добування блоків і, відповідно, на дату халвінгу.

Для точного розрахунку дати халвінгу необхідно відстежувати кількість добутих блоків і поточну висоту блоку. Цю інформацію можна знайти на багатьох блокчейн-експлорерах. Кожні 210 000 блоків відбувається халвінг. Щоб обчислити кількість блоків до халвінгу, від 210 000 слід відняти поточну висоту блоку. Отже, помноживши кількість блоків до халвінгу на 10 хвилин, отримаємо приблизний час до події.

Уявімо, що висота блоку 190 000. Отже, до «дня народження» біткоїна залишилося 210 000 - 190 000 = 20 000 блоків. Якщо кожен блок видобувається протягом 10 хвилин, то до халвінгу залишилося приблизно 20 000 * 10 = 200 000 хвилин. Це приблизно 139 днів.

Існує багато онлайн-сервісів та калькуляторів, які автоматично відстежують кількість добутих блоків, розраховують середній час добування і прогнозують дату наступного халвінгу. Ці інструменти можуть бути корисні для отримання загального уявлення про майбутню дату скорочення винагороди, але не варто покладатися на них, як на абсолютно точний прогноз. Реальна дата халвінгу може відрізнятися від розрахованої через згадані вище фактори.

Чому ця подія така важлива

Халвінг — це ключова частина економічної моделі біткоїну. Вона гарантує, що загальна кількість BTC буде обмежена (всього 21 мільйон монет), що робить його більш привабливим для інвесторів. По суті, халвінг — це вбудований дефляційний механізм, який допомагає підтримувати стабільність і цінність біткоїну в довгостроковій перспективі. Зменшуючи кількість нових монет, що з'являються в обігу, процес допомагає уникнути гіперінфляції та підтримує попит на BTC.

Халвінг є значущою подією для всієї криптоспільноти. Цей період має значний вплив на ціну біткоїна, хоча він не є однозначним і може змінюватися залежно від різних факторів. Очікування зростання ціни після халвінгу може призвести до збільшення інтересу інвесторів і, як наслідок, до зростання попиту на біткоїн. Коли відбувається зменшення вартості видобутку віртуальної монети, кількість нових біткоїнів, що з'являються в обігу, зменшується вдвічі. Згідно з економічними законами, зменшення пропозиції зазвичай призводить до зростання ціни, якщо попит залишається стабільним або зростає. Історично після халвінгу ціна біткоїну часто зростала. Однак це не означає, що так буде завжди. Ринок криптовалют є дуже волатильним, і ціна монети може змінюватися непередбачувано.

Зменшення винагороди за блок робить процес майнінгу менш прибутковим. Це може призвести до відходу з ринку менш ефективних майнерів, що, своєю чергою, зменшує загальну пропозицію біткоїнів. Також варто враховувати, що вплив халвінгу не є миттєвим і однозначним. Ціна біткоїну формується під впливом багатьох факторів, включаючи загальний стан світової економіки, регуляторні зміни, новини про біткоїн та інші криптовалюти, а також психологічні фактори. Розвиток інфраструктури для біткоїну, поява нових застосувань, зміна регуляторного середовища – все це може вплинути на ціну криптовалюти.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance