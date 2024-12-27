Росіяни знову "впустили" авіабомби в Білгородській області - росЗМІ

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Літаки країни-агресора Росії упустили ще дві авіабомби поруч із житловими будинками в Білгородській області РФ, евакуйовано понад 150 жителів, повідомляє Новое время.

Про це в п’ятницю, 27 грудня, інформує Astra, уточнюючи, що таким чином кількість випадків «позаштатних сходжень» авіабомб ФАБ у Росії та на окупованих територіях України за 2024 рік збільшилася до щонайменше 165.

За даними пабліка, 26 грудня «позаштатне сходження» ФАБ-500 сталося поруч із житловим будинком на вулиці Перемоги в селі Кустове Бєлгородської області.

Евакуйовано понад 150 жителів села. Стверджується, що постраждалих немає, оскільки бомба не розірвалася.

«Ще одна авіабомба впала поруч із житловим будинком у селі Пушкарне. Жителі також не постраждали» , — пише Astra.



