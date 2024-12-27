США та Світовий банк надали ще $485 млн на підтримку держбюджету
Україна отримала $485 млн від США та Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.
«Україна отримала $485 млн від США та Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine. З них 465 млн доларів надали Сполучені Штати через USAID. Ще 20 млн надійшли від Світового банку», - розповів Шмигаль.
За його словами, залучені кошти будуть спрямовані на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.
«Дякуємо США, USAID та Світовому банку за вагому підтримку українців», - сказав прем’єр.
Як повідомлялося, 26 грудня Україна отримала близько 1,2 млрд доларів від Японії через проєкти Світового банку.