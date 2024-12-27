США та Світовий банк надали ще $485 млн на підтримку держбюджету

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Україна отримала $485 млн від США та Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.

«Україна отримала $485 млн від США та Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine. З них 465 млн доларів надали Сполучені Штати через USAID. Ще 20 млн надійшли від Світового банку» , - розповів Шмигаль.

За його словами, залучені кошти будуть спрямовані на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.

«Дякуємо США, USAID та Світовому банку за вагому підтримку українців» , - сказав прем’єр.

Як повідомлялося, 26 грудня Україна отримала близько 1,2 млрд доларів від Японії через проєкти Світового банку.