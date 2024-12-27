У Росії після атак українських БПЛА на нафтопереробні заводи рекордно подорожчало паливо﻿. Зростання роздрібних цін у 2024 році стало рекордним за останні 13 років. З посиланням на The Moscow Times, повідомляє Ділова столиця.

Через дронові атаки України в першій половині року виробництво палива в Росії обвалилося більш ніж на 10%. До кінця травня спад виробництва бензину в Росії сягав 20% до грудня 2023 року, а дизельного палива — 11%.

За даними Росстату, з початку року до 23 грудня бензин у середньому по Росії подорожчав на 11%, до 60,57 рубля ($0,6) за літр. При цьому у віддалених регіонах Далекого Сходу ціни на чверть перевищили середньоросійські. Вперше за 6 років бензин подорожчав помітно вище за загальну інфляцію, яка становить 9,7%.

За підсумками року зростання цін на бензин стане найсильнішим із 2011 року, коли цінники на АЗС зросли на 14,9%.