ВПО отримуватимуть субсидію на оренду житла по всій території України

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Кабінет міністрів сьогодні, 27 грудня, прийняв постанову, завдяки якій набагато більша кількість внутрішньо переміщених осіб зможе скористатися субсидією на оренду житла.﻿ Про це заявило Міністерство соціальної політики, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, скористатись субсидією на оренду житла зможуть ВПО, які перемістились до будь-якого регіону, підконтрольного уряду України, за умови, що фінансово-майновий стан родини ВПО відповідає критеріям постанови (раніше дія субсидії поширювалась лише на 9 областей).

Крім того, право на субсидію матимуть родини, які орендують житло, і витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів. Раніше планувалось, що цей поріг становитиме 30% від доходів.

«Ми системно підходимо до підтримки внутрішньо переміщених осіб, забезпечуючи необхідні послуги та допомоги. Субсидія на оренду житла для ВПО є тим інструментом, який забезпечить адресність допомоги - кошти отримають саме ті, хто найбільше потребує підтримки від держави. Важливо, що інструмент є гнучким, формула нарахування враховує і спроможність родини оплачувати оренду самостійно, і різницю цін на оренду в різних регіонах» , – зауважила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Як повідомлялося, субсидія на оренду житла для ВПО призначатиметься за аналогією з житловою субсидією. Розмір субсидії на оренду розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї ВПО. На розмір впливатимуть рівень доходу родини, кількість членів сімʼї та вартість оренди житла. Новий механізм враховує, що вартість оренди суттєво відрізняється не тільки у різних регіонах, а також у великих містах і невеличких селах.