Для водіїв із гумдопомогою змінили правила перетину кордону

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Для перетинання державного кордону відомості про водія, який перевозить гуманітарну допомогу, мають бути внесені до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Про це заявив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Радіо Свобода.

«Передбачено, що пропуск військовозобов’язаного водія, який здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та прийняття обласними, Київською міською військовими адміністраціями рішень щодо включення відомостей про водія до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги» , – пише Мельничук.

За даними ДБР, на 10 грудня цього року в рамках ліквідації схем переправлення через державний кордон військовозобов’язаних чоловіків розслідували 287 кримінальних проваджень щодо незаконного переправлення осіб через кордон.

У кінці квітня 2024 року прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну встановлено смерть понад 30 осіб, які намагалися нелегально перетнути західний кордон.

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