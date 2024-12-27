Україна отримала першу партію американського скрапленого газу - FT

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Україна отримала свою першу партію скрапленого природного газу зі США. Енергетична компанія країни ДТЕК отримала вантаж через Середземне море, а судно прибуло сьогодні до грецького СПГ-терміналу. Про це пише Financial Times, повідомляє Лівий берег.

Україна приєднується до зусиль Європи щодо повної відмови від російського викопного палива напередодні повернення Дональда Трампа в Білий дім.

"Такі вантажі не тільки забезпечують регіон гнучким і безпечним джерелом електроенергії, але ще більше підривають вплив Росії на нашу енергетичну систему" , — сказав виконавчий директор ДТЕК Максим Тімченко.

Європа отримує близько 40% свого імпорту СПГ із США, але Україна ніколи раніше не закуповувала напряму саме газ з Америки. Перша партія надійшла за кілька днів до закінчення угоди щодо транзиту російського газу через Україну і напередодні інавгурації Трампа.

У FT інформують, що трубопровід через Україну все ще забезпечує близько 5% імпорту газу в ЄС, навіть якщо ЄС перейшов на більший імпорт СПГ після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Трамп погрожував запровадити мита для європейських країн, якщо вони не купуватимуть більше американської нафти та газу.

У ДТЕК заявили, що вся партія СПГ містить близько 100 млн кубометрів природного газу. Дані Грецького національного оператора природного газу показують, що ДТЕК залишить собі близько десятої частини газу, а решту буде перепродано грецьким компаніям.

"Важливо, що одна з найбільших українських енергетичних компаній отримує американський СПГ напередодні потенційно великих змін на газовому ринку" , — сказав Том Марзек-Мансер, незалежний газовий аналітик.

Він додає, що Україна не купує газ у РФ, але якщо Росія не зможе постачати газ до Європи через Україну з 1 січня, то ці додаткові обсяги будуть вирішальними для безпеки в усьому регіоні.

У червні ДТЕК підписав угоду про постачання СПГ з американською компанією Venture Global. Згідно з умовами, закупівлі ДТЕК триватимуть до кінця 2026 року. Обидві компанії мають окрему 20-річну угоду на купівлю СПГ.

Venture Global є одним із найбільших розробників СПГ у США і нещодавно подав заявку на первинне розміщення акцій. Раніше Financial Times повідомляла, що компанія планує залучити від 3 до 4 мільярдів доларів, що стане найбільшим лістингом енергетичних акцій за понад десять років — і одним із найбільших в історії США.