Шольц заявив, що Німеччина відіграватиме важливу роль у гарантіях безпеки для України

Союзники України ведуть постійні перемовини щодо того, як може виглядати шлях до миру. Обговорюються і гарантії безпеки для України, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. З посиланням на його інтерв'ю T-Online, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, просте припинення вогню не є стійким миром. Шольц вважає, що без України не можна вести будь-які розмови про Україну.

"Я вже двічі розмовляв з майбутнім президентом США Трампом, і ми погодилися, що ми - США і Європа - повинні тісно координувати один з одним всі ці питання. На більш пізньому етапі ми також будемо обговорювати гарантії безпеки для України, і Німеччина також відіграватиме в цьому важливу роль" , - каже канцлер.

У Шольца також запитали, чи буде Німеччина відправляти до України своїх солдатів під час можливого припинення вогню.

"Я не відправлятиму жодного німецького солдата на цю війну. Ця дискусія є дуже дивною, коли метою зараз є забезпечення того, щоб Україна не залишилася наодинці і щоб ми продовжували постачати зброю. Зараз для всіх було б важливіше зрозуміти, чи можуть вони зробити більше для подальшої підтримки України" , - відповів він.

Водночас він відмовився розкривати деталі телеіонних розмов з новобраним президентом США Дональдом Трампом.

"Я цілком упевнений, що - всупереч деяким побоюванням - нам вдасться досягти скоординованої політики щодо України між США та Європою, а також між США та Німеччиною" , - підкреслив він.

При цьом Шольц заявив, що Трамп хоче припинення війни. І у канцлера склалося враження, що він так само переконаний, що це вдасться лише тоді, коли Україна буде сильною у військовому плані.