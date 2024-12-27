Шмигаль повідомив про повне завершення робіт з будівництва фортифікацій на Запоріжжі

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що роботи з будівництва фортифікаційних споруд у Запорізькій області виконані на 100 відсотків.﻿ З посиланням на Шмигаля у соцмережах, повідомляє Укрінформ.

«У кожному прифронтовому регіоні один із ключових пріоритетів для нас — це будівництво фортифікаційних споруд. Цього року уряд виділив Запоріжжю 1,9 млрд грн на ці потреби» , - поінформував Шмигаль.

За його словами, «стан виконання робіт складає 100%. 358 військових опорних пунктів було підготовлено. Також зроблено сотні кілометрів оборонних ліній. Дякую обласній військовій адміністрації, голові й усім дотичним, хто займався цією роботою».