Шмигаль повідомив про повне завершення робіт з будівництва фортифікацій на Запоріжжі
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що роботи з будівництва фортифікаційних споруд у Запорізькій області виконані на 100 відсотків. З посиланням на Шмигаля у соцмережах, повідомляє Укрінформ.
«У кожному прифронтовому регіоні один із ключових пріоритетів для нас — це будівництво фортифікаційних споруд. Цього року уряд виділив Запоріжжю 1,9 млрд грн на ці потреби», - поінформував Шмигаль.
За його словами, «стан виконання робіт складає 100%. 358 військових опорних пунктів було підготовлено. Також зроблено сотні кілометрів оборонних ліній. Дякую обласній військовій адміністрації, голові й усім дотичним, хто займався цією роботою».
«Стан будівництва та експлуатація фортифікаційних споруд залишається на постійному контролі уряду», - зазначив він.