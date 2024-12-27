Сибіга скоординував з Блінкеном надання спроможностей ППО
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонні переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. З посиланням на МЗС, повідомляє Лівий берег.
"Ми скоординували подальшу підтримку, включно з наданням Україні спроможностей протиповітряної оборони та збільшенням тиску на Росію. Я ціную рішуче лідерство США та держсекретаря Ентоні Блінкена", – зазначив глава української дипломатії.
Він подякував держсекретареві США Ентоні Блінкену за його зусилля, щоб уся раніше запланована допомога США була надана Україні найближчими тижнями.