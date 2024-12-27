Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Сибіга скоординував з Блінкеном надання спроможностей ППО

Сибіга скоординував з Блінкеном надання спроможностей ППО
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонні переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.﻿ З посиланням на МЗС, повідомляє Лівий берег.

"Ми скоординували подальшу підтримку, включно з наданням Україні спроможностей протиповітряної оборони та збільшенням тиску на Росію. Я ціную рішуче лідерство США та держсекретаря Ентоні Блінкена", – зазначив глава української дипломатії. 

Він подякував держсекретареві США Ентоні Блінкену за його зусилля, щоб уся раніше запланована допомога США була надана Україні найближчими тижнями. 

Новини

Популярні теми форуму

analytics