У Байдена анонсували новий пакет військової допомоги Україні

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Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Це станеться найближчими днями. З посиланням на кореспондента Fox News Лукаса Томлінсона в соцмережі X, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Кірбі не уточнив, коли саме США планують оголосити новий пакет військової допомоги, а також яке конкретно озброєння до нього увійде.

Чутки про новий пакет від США

Вчора президент України Володимир Зеленський заявив про те, що США збільшили постачання зброї українським захисникам.

Глава держави наголошував, що темп передачі зброї має зрости до такого рівня, щоб збити темп постійних російських штурмів.

Як запевняв держсекретар США Ентоні Блінкен, адміністрація президента Джо Байдена планує до інавгурації Дональда Трампа використати всі кошти, які були виділені на допомогу Україні.