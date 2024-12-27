У Білому домі повідомили про великі втрати та самогубства серед солдатів КНДР в армії РФ

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Наступ Російської Федерації в Курській області призводить до великих втрат для північнокорейських сил. Лише за останній тиждень КНДР втратила 1000 солдатів. З посиланням на журналіста Келлі Мейєр у Х (Twitter).﻿, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі.

Кірбі розповів, що, за наявними США даними, північнокорейські війська ведуть наступ на українські позиції в Курській області, що призводить до великих втрат.

"Очевидно, що військові керівники Росії та КНДР ставляться до цих солдатів як до витратного матеріалу" , - заявив він.

Водночас координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США зауважив, що тільки за останній тиждень КНДР втратила 1000 солдатів.

"У нас є повідомлення про те, що солдати НК наклали на себе руки... Замість того щоб здатися Україні" , - додав Кірбі.

Зауважимо, що, за словами офіційних осіб США і Південної Кореї, понад 10 тисяч північнокорейських солдатів були відправлені на допомогу Росії у війні.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою повідомив 16 грудня, що до боїв у Курській області Росія почала залучати солдатів із КНДР.

Вчора в ГУР зауважили, що Росія продовжує використовувати північнокорейських солдатів у бойових діях проти України. В результаті чого війська КНДР продовжують зазнавати втрат.