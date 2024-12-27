У Міноборони розповіли, скільки коаліцій надають військову допомогу Україні

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Міністерство оборони України заявило про те, що на сьогодні військову допомогу Україні надають вісім коаліцій у складі 14-28 країн. Ця допомога з різних галузей адаптована до конкретних потреб українських сил оборони, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема, до коаліції авіаційної спроможності входять 14 країн. До коаліції морської спроможності - 18 країн. В коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони задіяні 14 країн, в коаліції артилерії - 14 країн, в коаліції дронів - 16 країн, в коаліції з розмінування - 21 країна, в коаліції ІТ - 17 країн.

США очолюють Коаліцію авіаційних спроможностей та Коаліцію артилерії.

Франція є лідером Коаліції інтегрованої ППО та ПРО, а також Коаліції артилерії.

Німеччина очолює Коаліцію бронетанкової техніки та маневреності, а також Коаліцію інтегрованої ППО та ПРО.

Велика Британія очолює Коаліцію морських спроможностей та Коаліцію дронів.

Крім цих країн, лідерські позиції в різних коаліціях займають також Данія, Естонія, Італія, Ісландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія та Польща.

У вересні 2023 року формат міжнародної допомоги Україні був змінений, і країни-союзники перейшли до надання допомоги в межах коаліцій замість двостороннього співробітництва. Це дозволяє краще координувати підтримку та відповідає на конкретні потреби Сил оборони України. Україна продовжує працювати над залученням нових країн до участі в цих коаліціях, що допоможе посилити ефективність допомоги у різних сферах оборони.