СБУ зобов'язали допомагати Шуфричу виконувати депутатські повноваження – нардеп

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав СБУ забезпечити заарештованному народному депутату від забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" ("ОПЗЖ") Нестору Шуфричу виконання депутатських повноважень﻿. Про це заявив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, повідомляє Ділова столиця.

"Шевченківський райсуд зобовʼязав СБУ забезпечити виконання Нестором Шуфрічем депутатських повноважень. Тобто, я так розумію, тепер його будуть з СІЗО возити на засідання Ради? Ото буде шоу" , — зазначив нардеп.

Нагадаємо, 15 вересня 2023 року Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. За даними слідства, він "тісно співпрацював" і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні. Одним з основних завдань Шуфрича, за даними слідства, була підривна діяльність в інформаційній сфері — він постійно поширював наративи Кремля про те, що українська держава — "штучне утворення", що в України та Росії "єдина історія" та що українці й росіяни — "один народ". Таким чином, стверджують в СБУ, Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві.

Того ж дня суд відправив Шуфрича під варту без права внесення застави. У нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород. ЗМІ також повідомляли, що під час обшуків у нього знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у "краї", широку автономію, проведення виборів, формування окремих "уряду" і "парламенту". Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи екснардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука та, власне, Шуфрича.

20 вересня 2023 року Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

У лютому 2024 року Нестору Шуфричу було повідомлено про нову підозру — у фінансуванні Росгвардії в окупованому Криму.