Ходжес вважає, що РФ не зможе воювати після 2025 року

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес вважає, що Росії дуже і дуже складно вести війну проти України наступного року без проблем з економікою, повідомляє Дзеркало тижня.

Під час ефіру на телеканалі "Київ 24" він наголосив, що те, чи закінчаться бойові дії наступного року, багато в чому залежить в тому числі від США та інших західних країн.

"Треба продемонструвати, що ми не залишимо Україну, поки Україна не переможе у цьому конфлікті" , — наголосив військовий.

Та Годжес не зробив прогноз щодо того, якою буде політика нової американської адміністрації щодо війни в нашій державі. Команда республіканця Дональда Трампа дуже складна в сенсі розуміння, додав він.

"Багато речей вони пообіцяли зробити в перший же день. Можливо, буде цілий потік заяв, але відповідні гучні заяви потребуватимуть дій Конгресу, співпраці інших країн. Я думаю, що адміністрація буде більш зосереджена на домашніх питаннях на початку. Однак, це буде адміністрація, якої ми ще не бачили раніше. Тут будуть якісь зовсім інші процедури, протоколи. Складно робити якісь передбачення" , — припустив Годжес.

Також Годжес наголосив, що українські народ та влада повинні розв'язувати проблему з нестачею людей на фронті. Він зауважив, що сотні тисяч українців та українок призовного віку в нашій державі все ще не у війську.