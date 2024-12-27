Зеленський висловив співчуття азербайджанцям у зв'язку з авіакатастрофою

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що дедалі більше доказів свідчать про відповідальність Росії за катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній", який зазнав аварії в Казахстані. Він порівняв цю трагедію з падінням малайзійського рейсу МН17, збитого у 2014 році. З посиланням на Зеленського у соцемережах, повідомляє Європейська правда.

Глава держави висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою рейсу "Азербайджанських авіаліній".

"Бачимо, що фото та відео з місця катастрофи красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію" , – наголосив він.

Зеленський також провів паралелі між катастрофою "Азербайджанських авіаліній" та аварії рейсу МН17, збитого з російського ЗРК "Бук" на Донбасі в липні 2014 року.

"Якщо Росія продовжить поширювати брехню, так само як зробила це у випадку збиття нею MH17, необхідно буде консолідувати весь міжнародний тиск на Москву, щоб правда була встановлена, а винні притягнуті до відповідальності" , – підкреслив президент.

Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

"Азербайджанські авіалінії" заявили в п'ятницю, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

А міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.