Зеленський розповів про долю полонених солдатів КНДР
Сили оборони України взяли в полон кілька північнокорейських солдатів, однак ті були важкопоранені і реанімувати їх не вдалося. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Ділова столиця.
"Сьогодні були повідомлення, щодо кількох солдатів із Північної Кореї. Нашим воїнам вдалося взяти їх в полон. Але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати. Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури. Корейський народ не має втрачати своїх людей в боях у Європі", — сказав він, додавши, що, "якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян".
Зеленський зазначив, що військові КНДР несуть великі втрати.
"Російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Усе в них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон: їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту", — додав він.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, напрямки в Донецькій області наразі залишаються найгарячішими на фронті. Також важка ситуація на Запоріжжі, Херсонщині та Харківщині.