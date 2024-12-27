Зеленський розповів про долю полонених солдатів КНДР

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Сили оборони України взяли в полон кілька північнокорейських солдатів, однак ті були важкопоранені і реанімувати їх не вдалося﻿. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Ділова столиця.

"Сьогодні були повідомлення, щодо кількох солдатів із Північної Кореї. Нашим воїнам вдалося взяти їх в полон. Але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати. Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури. Корейський народ не має втрачати своїх людей в боях у Європі" , — сказав він, додавши, що, "якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян".

Зеленський зазначив, що військові КНДР несуть великі втрати.

"Російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Усе в них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон: їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту" , — додав він.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, напрямки в Донецькій області наразі залишаються найгарячішими на фронті. Також важка ситуація на Запоріжжі, Херсонщині та Харківщині.